Експерт назвав стратегічні прорахунки Києва від початку збройної агресії РФ проти України

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко заявив у своєму виступі на презентації результатів соціологічного дослідження щодо перспектив деокупації Криму та ставлення громадян до Мінських домовленостей.

«Від початку збройної агресії РФ Україна допустила низку стратегічних прорахунків та помилок, що визначаються сьогодні і становищем в мінському процесі», - сказав Яременко.

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По-перше, за його словами, не були розірвані дипломатичні відносини з РФ, Україна не увійшла в юридичний стан війни з Росією, що дозволило їй повною мірою брати участь в діяльності всіх міжнародних організацій та форматів, в рамках яких відбувається обговорення українського питання не як учасника конфлікту, а посередника.

Яременко вважає, що для відбиття воєнної загрози ставка зроблена не на силові засоби з використанням дипломатії, а на дипломатію.

«Україна фактично добровільно обмежила своє право на використання сили для захисту своєї території, і, як наслідок, РФ використовує дипломатію для оформлення своїх військових успіхів, а Україна, особливо до початку 2016 року, проводить військові дії під орудою дипломатії. Бойові дії припиняються не тоді, коли це продиктовано потребами оборони і безпеки, а тоді, коли про це заявляють дипломати на переговорах», - сказав експерт.

Також Яременко вважає, що неправильно було обрано місце для переговорів - Мінськ, склад учасників, відсутність з самого початку за столом переговорів представників США та ЄС, порядок денний переговорів. Крім того, акцент з відбиття зовнішньої агресії зміщено у бік політичної реформи в Україні, хоча не це є причиною конфлікту на сході України. Окупація Криму так само не включена до порядку денного цих переговорів.

Яременко зазначив, що Україна не змогла уникнути того, що невигідні й загалом неприйнятні та однозначно нав’язані Україні Росією Мінські домовленості представлялися як безальтернативні.

«Нав’язані домовленості не можна представляти як безальтернативні», - наголосив Яременко.

Він нагадав, що санкції країн Заходу проти РФ були прив’язані не до припинення збройної агресії Росії проти України, а до виконання Мінських домовленостей.

Яременко також вважає, що модальність Мінських домовленостей не враховує світовий досвід та порядок врегулювання конфліктів - від припинення вогню до стабілізації безпекової ситуації, перехідний період.

«Мінські домовленості не передбачають жодного перехідного періоду, що значно ускладнює початок процесу політичного врегулювання», - сказав він.

Крім того, Яременко вважає, що, відмовляючись іти на розрив торговельних та економічних відносин з Росією, Україна дає підстави вважати, що застосовує той самий підхід, що і ЄС та США, - не покарати Росію, а виправити помилки та нормалізувати відносини з нею.

«Це серйозно демотивує партнерів України та її власне населення», - додав він.