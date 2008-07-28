Міліція затримала п'яного депутата від БЮТ з автоматом Калашникова
17:07, 28 липня 2008Політика
1766 0
Ведеться слідство
Співробітники міліції затримали 28 липня депутата Тернопільської облради, коли той погрожував автоматом Калашникова співробітникам готелю «Глобус +» у селі Смиковці Тернопільського району Тернопільської області.
Про це повідомляє Обком з посиланням на Українські новини.
За словами джерела в УМВС в Тернопільській області, співробітники готелю викликали наряд міліції, заявивши про те, що один з відвідувачів погрожує їм автоматом Калашникова.
Міліціонери, що приїхали на виклик, вилучили у затриманого п`яного чоловіка заряджений автомат Калашникова.
Затриманий виявився депутатом Тернопільської обласної ради від фракції Блоку Юлії Тимошенко.
Ведеться слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter