Міліція затримала п'яного депутата від БЮТ з автоматом Калашникова

Співробітники міліції затримали 28 липня депутата Тернопільської облради, коли той погрожував автоматом Калашникова співробітникам готелю «Глобус +» у селі Смиковці Тернопільського району Тернопільської області.

Про це повідомляє Обком з посиланням на Українські новини.

За словами джерела в УМВС в Тернопільській області, співробітники готелю викликали наряд міліції, заявивши про те, що один з відвідувачів погрожує їм автоматом Калашникова.

Міліціонери, що приїхали на виклик, вилучили у затриманого п`яного чоловіка заряджений автомат Калашникова.

Затриманий виявився депутатом Тернопільської обласної ради від фракції Блоку Юлії Тимошенко.

Ведеться слідство.