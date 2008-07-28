Надзвичайна сесія ВР відбудеться у четвер

Надзвичайну позачергову сесію Верховної Ради України буде скликано у четвер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК після завершення засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Він, зокрема, наголосив, що, відповідно до закону України про надзвичайний стан, український парламент повинен протягом трьох днів схвалити відповідний Указ Президента (про введення надзвичайного стану – УНІАН).

Відповідаючи на запитання журналістів, яким чином сьогодні можна зібрати народних депутатів на таку сесію, А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання на політичну свідомість українських парламентарів.

Разом з тим він зауважив, що легітимність зібрання такої сесії не залежатиме навіть від наявності 150 підписів народних депутатів. «Парламентарі повинні зібратися та прийняти закон про введення надзвичайного стану і внесення змін та доповнень до Державного бюджету України, адже цього вимагає закон України про надзвичайну ситуацію та необхідність надати невідкладну у повному обсязі допомогу постраждалим внаслідок повені», - сказав голова Верховної Ради.

А.ЯЦЕНЮК також повідомив, що завтра він проведе консультації з політичними силами щодо скликання цієї надзвичайної сесії.