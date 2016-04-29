Чубаров прокоментував заборону кримськотатарського прапора на "Євробаченні"
14:16, 29 квітня 2016Політика
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Говорячи про заборону використання кримськотатарського прапора під час пісенного конкурсу "Євробачення", глава Меджлісу Рефат Чубаров закликав правильно розставляти акценти.
На "Євробаченні" заборонили кримськотатарський прапор / Фото УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Організатори "Євробачення" впорядкували використання прапорів, залишивши можливість лише для демонстрації державних прапорів країн-учасниць цього конкурсу", - наголосив Чубаров.
Крім того, він розповів, що йому таке рішення не до вподоби.
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"Але залишаю за ними це право - організатори прагнуть максимально уникнути перешкод, що можуть виникнути внаслідок політизації Кремлем конкурсу", - заявив Чубаров.
Нагадаємо, організатори "Євробачення-2016" прийняли рішення заборонити під час конкурсу використання кримськотатарського, косівського, палестинського прапорів та деяких інших.
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