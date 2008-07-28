Литвин: Ющенко і Тимошенко зайнялися балаканиною і зведенням рахунків

Фракція Блоку Литвина виступає за ухвалення окремого закону, який би містив вичерпні системні заходи для подолання стихійного лиха у західних областях України.

Про це йдеться у заяві голови фракції Володимира ЛИТВИНА, текст якої переданий УНІАН.

За словами В.ЛИТВИНА, “балаканиною навколо людських страждань на тлі відсутності негайних дієвих і конкретних рішень, скерованих на реальну допомогу людям” розпочато чергову кампанію по зведенню політичних рахунків між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та забезпеченню власного піару.

“Як виявилося, влада не має напрацьованого механізму прийняття оперативних рішень і відповідних заходів у подібних ситуаціях. Більше того, ця трагедія черговий раз засвідчила безпорадність та абсолютну неадекватність влади, її небажання і невміння ефективно діяти тоді, коли треба діяти, а не займатися публічним навіюванням і примітивним піаром”, - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, доказом цього є «базікання» про необхідність скликання позачергової сесії. При цьому В.ЛИТВИН висловив здивування, чому така сесія досі не зібрана, адже розмови про це ведуться ще з 12 липня цього року. “Під прикриттям людської біди чується черговий плач про необхідність змін до бюджету, що свідчить лише про одне – прагнення реалізувати свої фінансові плани та інші меркантильні задуми”, - зазначив депутат.

Водночас В.ЛИТВИН підкреслив, що його політична сила вимагає скликати позачергову сесію Верховної Ради, на якій в обов’язковому порядку розглянути питання оцінки дій влади щодо попередження та результативності реагування на цю та інші катастрофи. Крім того, вважає він, необхідно розглянути питання щодо ефективності використання коштів, які були передбачені бюджетом на розвиток регіонів, що постраждали, а також коштів, виділених відповідним міністерствам і відомствам для попередження та недопущення подібних катастроф. “Ми категорично проти того, щоб ця біда використовувалася для «протягнення» змін до бюджету, призначення яких – рішення, які далекі від людських потреб. Ми не сприймаємо і засуджуємо показушну метушню, яка притаманна діям нинішньої влади, але не має жодного практичного результату”, - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про проведення надзвичайної позачергової сесії Верховної Ради України і про оголошення надзвичайного стану в областях Західної України, які постраждали унаслідок повеней.

Сьогодні ж голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підписав Розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту 31 липня .

У ході позачергової сесії передбачається розглянути проект закону про затвердження Указу Президента України від 28 липня 2008 року «Про оголошення окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей зонами надзвичайної екологічної ситуації» і проект закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».