Тимошенко дісталася до затопленого Могилів-Подільського вертольотом

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ознайомлюється із ситуацією, що склалась у Вінницькій області у зв`язку із затопленням майже половини міста Могилів-Подільський та прилеглих до нього населених пунктів, а також Ямпільського та Муровано-Куриловецького районів.

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр-міністр з робочим візитом прилетіла у місто Могилів-Подільський Вінницької області. Ю.ТИМОШЕНКО прилетіла із супроводом, на двох вертольотах.

Вертольоти приземлились на полі Могилів-Подільського прикордонного загону.

Як повідомляв УНІАН, мешканці міста Могилів-Подільський перекривали центральну вулицю міста проспект Незалежності, вимагаючи приїзду прем`єр-міністра України Юліі ТИМОШЕНКО та ефективних дій влади з ліквідації стихійного лиха.

Станом на сьогоднішній ранок, рівень води в Дністрі в районі міста Могилів-Подільський становить вище норми на 7,58 м (нормальний 1,60 м) - загальний 9,18 м, у той час як критична точка - 8,62 м.

На даний час у цьому місті підтоплені 13 вулиць і 233 житлових будинки. Із залитих водою будівель евакуйовані 2 тис. 635 осіб, у тому числі 535 дітей. Також на території міста підтоплені адміністративні, громадські та приватні споруди: міськрада, райдержадміністрація, міський архів, швейна фабрика, медичний коледж та інші. У районі ж підтоплені 275 житлових будинки; затоплені 366 підвалів, затоплені 412 присадибних ділянок і 258 гектарів сільськогосподарських угідь, евакуйовані 748 осіб, із них 72 дитини.

У місті Могилів-Подільський в двох школах створені евакуаційні пункти, розраховані на 500 осіб кожен, де прийматиметься населення міста для подальшої його евакуації в разі необхідності. На даний час на ліквідацію надзвичайної ситуації до міста прибули 210 рятувальників і 32 одиниці техніки МНС. Вони вже евакуювали із зон затоплення 3 тис. 383 городян, у тому числі 607 дітей, під час самостійної евакуації надана допомога 80 людям.

Також Міністерством з питань надзвичайних ситуацій на 28-30 липня в Україні оголошене штормове попередження. Зберігатиметься небезпечна ситуація на Дністровському водосховищі. Нижче водосховища зберігатиметься підтоплення населених пунктів Вінницької області, зокрема м. Могилів-Подільський.