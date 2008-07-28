МЗС України передало Росії протест щодо святкової стрільби в Севастополі

28 липня ц.р. у Міністерстві закордонних справ України відбулася зустріч в.о. першого заступника Міністра закордонних справ України Юрія КОСТЕНКА з радником-посланником Посольства Росії в Україні Всеволодом ЛОСКУТОВИМ, у ході якої йому було вручено ноту протесту щодо порушення постанови українського уряду під час святкувань Дня ВМФ РФ у Севастополі 27 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, російській стороні було висловлено глибоку стурбованість ігноруванням звернень МЗС України щодо недопустимості, на порушення відповідної Постанови Кабінету Міністрів України, проведення стрільб та пересування військової техніки під час святкування Дня Військово-морського флоту Російської Федерації 27 липня ц.р. у м. Севастополь. Зазначалось також, що у відповідності до ст. 6 Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України від 28 травня 1997 року, російська сторона взяла на себе зобов’язання поважати суверенітет України і додержуватися її законодавства.

МЗС України закликав російську сторону неухильно дотримуватися взятих на себе зобов’язань у відповідності до міждержавних угод, наголосивши, що грубе порушення російською стороною законодавства України буде в майбутньому враховано українською стороною при оцінці намірів Чорноморського Флоту Російської Федерації проводити подібні заходи на території нашої держави.