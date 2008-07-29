Лукашенко висловив глибокі співчуття Ющенку
09:21, 29 липня 2008Політика
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А також рідним і близьким загиблих
Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО від імені білоруського народу і себе особисто висловив глибокі співчуття Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ, рідним і близьким загиблих у результаті повені.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави Білоруської держави.
«У Республіці Білорусь з глибокою скорботою сприйнята звістка про повінь у західному регіоні України, що призвела людських жертви», - йдеться у співчутті
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