Лукашенко висловив глибокі співчуття Ющенку

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО від імені білоруського народу і себе особисто висловив глибокі співчуття Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ, рідним і близьким загиблих у результаті повені.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави Білоруської держави.

«У Республіці Білорусь з глибокою скорботою сприйнята звістка про повінь у західному регіоні України, що призвела людських жертви», - йдеться у співчутті