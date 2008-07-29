У ПР заявляють, що БЮТ готовий підтримати двомовність

Народний депутат України Олена БОНДАРЕНКО (фракція Партії регіонів) стверджує, що Блок Юлії Тимошенко готовий включити до свого варіанту змін до Конституції норму про двомовність.

Про це О.БОНДАРЕНКО заявила в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в тижневику «Столичные новости» (№28-29 від 29 липня – 4 серпня 2008 року).

«Наскільки я інформована, БЮТ зараз подумує про включення до свого варіанту змін до Конституції норму про двомовність», - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Депутат стверджує, що в такому разі Партія регіонів може підтримати такий варіант змін до Основного Закону. «Я думаю, що, якщо ми з ними домовимось, то у нас якраз і буде 300 голосів. Я, звичайно, уявляю істерику у крайнього крила НУ-НС. Але це цілком можливо», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, Олександр ЛАВРІНОВИЧ і Олена ЛУКАШ 8 липня зареєстрували у Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Конституції України (законопроект №2722).

Цей законопроект передбачає закріплення в Конституції норм про позаблоковий статус України, про неможливість розміщення на території держави військових баз інших країн, а також про надання російській мові статусу державної.

У свою чергу лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН 19 липня заявив, що проект змін до Конституції від БЮТ «дивовижно скидається» на проект змін до Конституції, запропонований Партією регіонів.

«Беру два проекти, роблю табличку, Конституція БЮТ, Партії регіонів, читаю, аналізую, роблю висновки. В кінці напрошується очевидне – два проекти дивовижно схожі, як на мене, очевидно, зняті з одного комп`ютера, з деякими розбіжностями, для того, щоб потім знайти компроміс", - сказав він.