Семенюк засмутила Ющенка - він написав їй лист

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Фонд державного майна розглянути можливість проведення повторної перевірки виконання компанією ArcelorMittal інвестиційних зобов’язань, оскільки вважає, що розірвання договору може призвести до втрати довіри інвесторів до України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА на адресу голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

В своєму листі В.ЮЩЕНКО висловив стурбованість конфліктною ситуацією між ФДМУ та компанією «АрселорМіттал Дуізбург ГмбХ», що пов`язана з оцінкою виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій «ВАТ «Криворізький металургійний комбінат «Криворіжсталь».

На думку В.ЮЩЕНКА, нині металургійний комбінат динамічно розвивається. “Зростає виробництво основних видів продукції, заробітна плата працівників підприємства, платежі до бюджету та державних цільових фондів. Значні кошти вкладаються у оновлення, модернізацію та реконструкцію основних фондів, природоохоронні заходи, соціальний захист працівників”, - цитує прес-служба лист Президента.

Глава держави також вказує на те, що подання судового позову про розірвання Договору викличе суттєвий негативний резонанс у світі, може призвести до втрати довіри інвесторів, насамперед іноземних, зменшить їх зацікавленість в участі у подальшій приватизації об`єктів державної власності.

В.ЮЩЕНКО просить ФДМУ розглянути можливість проведення повторної перевірки виконання пунктів договору із залученням представників зацікавлених центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, профспілкових організацій, та визначити шляхи врегулювання проблемних питань.

Глава держави також наголосив, що про результати перевірки В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО “має інформувати Президента особисто”.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 липня заявив, що надіслав лист до Кабінету міністрів України з інформацією про невиконання покупцем держпакета акцій ВАТ “Криворіжсталь” умов договору купівлі-продажу і проінформував про необхідність виділення коштів у розмірі близько 72,7 млн. грн. для здійснення судочинства щодо розірвання цього договору.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції.

До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

18 липня 2006 р. компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, що працює більш як у 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.