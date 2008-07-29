У БЮТ вважають, що Ющенко не мав права йти у відпустку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має права відпочивати під час трагедії в державі.

Так думку висловив народний депутат від БЮТ Віктор УКОЛОВ у своєму коментарі, переданому УНІАН.

Зокрема, підкреслив він, керівники держави не можуть йти у відпустку в той час, коли в країні стається трагедія загальнонаціонального масштабу. Саме такою трагедією є для України повінь на Західній Україні, про що свідчить і скликання з цього приводу Ради національної безпеки та оборони, і оголошення нею надзвичайного стану в шести областях, наголосив В.УКОЛОВ.

Тож, за словами депутата, видається вкрай нелогічним і навіть аморальним, коли Президент, який очолює РНБО, у розпал рятувальних та відновлювальних робіт на Західній Україні відбуває на відпочинок до Криму.

В.УКОЛОВ також зазначив, що багато його колег, народних депутатів, поїхали у західні області, щоб хоч якось допомогти людям. “Ми прийдемо на позачергову сесію Верховної Ради, щоб збільшити витрати держбюджету на подолання стихії”, - сказав він.

Загалом, за словами депутата, “у цивілізованих країнах, коли населення цілого регіону переживає такі драматичні події, Президенти не тільки не їдуть на відпочинок, але й навіть повертаються із закордонних відряджень, щоб бути разом з країною, зі своїм народом”. “Прикро, що Віктор ЮЩЕНКО перебуватиме в час загальнонаціональної трагедії не в Західній Україні, завдяки майже одностайній підтримці якої він став Президентом, а в Криму”, - сказав В.УКОЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України увечері 28 липня відбув до Автономної Республіки Крим, де проведе частину щорічної відпустки.

Разом з тим, за даними прес-служби Президента, перебуваючи в Криму, глава держави перериватиме відпустку, щоб провести низку робочих поїздок та зустрічей.