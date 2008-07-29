Членство в НАТО допомогло б ефективно ліквідувати наслідки повені?

Причиною екологічного стихійного лиха на Західній Україні є недбальство, корупція та недотримання законів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив директор Фонду “Демократичні ініціативи” Ілько КУЧЕРІВ під час прес-конференції “Безпека України – ймовірні загрози”.

Абстрагуючись від безпосередніх природо-екологічних факторів повені, експерт зауважив, що в Україні є дуже низький рівень правової свідомості, корумпованість, порушення вимог ведення господарчої діяльності та розкрадання коштів, які виділяються на екологічну безпеку і запобігання стихійних лих.

“Якби Україна відповідала стандартам Євросоюзу і НАТО, то такої масштабної екологічної катастрофи б не відбулося. Також в рамках членства в Альянсі можна було б ефективніше, із використанням провідного міжнародного досвіду, ліквідувати наслідки повені”, - зауважив І.КУЧЕРІВ.