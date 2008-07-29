Верховна Рада з розкритими обіймами чекає депутатів

Всі служби Апарату Верховної Ради України працюють у звичному режимі і готові повноцінно забезпечити роботу пленарного засідання позачергової сесії парламенту шостого скликання.

Про це йдеться в оприлюдненої на офіційному сайті Верховної Ради заяві прес-служби парламенту.

“Під час проведення позачергової сесії Верховної Ради України шостого скликання електронна система «Рада», встановлена у сесійної залі, працюватиме у звичайному режимі”, - наголошується у заяві.

Прес-служба також інформує, що до сесії, а у разі необхідності в її ході, усі народні депутати будуть забезпечені необхідними документами, у тому числі винесеними на розгляд позачергової сесії.

На виконання розпорядження голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА про скликання позачергової сесії у комітетах та фракціях у встановленому Тимчасовим регламентом парламенту порядку ведеться підготовка до засідання.

Прес-служба також нагадує, що відповідно до розпорядження А.ЯЦЕНЮКА на сесії, що розпочнеться о 10.00 31 липня, передбачається розглянути проект закону про затвердження Указу Президента України від 28 липня 2008 року «Про оголошення окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей зонами надзвичайної екологічної ситуації» та проект закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

“Як зазвичай, пряма телетрансляція засідання забезпечуватиметься парламентським телеканалом «Рада», пряма радіотрансляція відбуватиметься на радіоканалі УР-1 (68 FM) та на Радіо «Рокс-Україна» (103,6 FM). Також, як це відбувається і під час роботи планових пленарних засідань, у ході засідання сесії телеканали матимуть можливість отримувати прямий сигнал трансляції парламентського телеканалу «Рада»”, - наголошується у заяві прес-служби ВР.

Відповідно до практики, що склалася, до початку засідання парламенту розпочнуть працювати майданчики для ведення брифінгів, прес-конференцій та інших заходів за участю журналістів - press-point (праве крило другого поверху кулуарів сесійного будинку по вул. Грушевського, 5) та брифінг-холл (приймальня Голови Верховної Ради України, що на другому поверсі цього ж будинку).