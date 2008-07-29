Ленін лідирує в рейтингу проекту "Ім'я Росії"

У рейтингу головних історичних героїв Росії лідирує Володимир Ленін. У опитуванні росіян в рамках проекту "Ім`я Росії. Історичний вибір - 2008" він випередив Юрія Гагаріна і Йосипа Сталіна. Причому розрив між комуністичними лідерами становить майже 60 тисяч голосів: у Сталіна, який знаходиться на третій позиції, майже 700 тисяч голосів, у Леніна - близько 760 тисяч.

Сталіна, який довгий час знаходився на першому місці, випередив також Юрій Гагарін, за нього на даний момент подано майже 720 тисяч голосів, і він знаходиться на другому місці, повідомляє офіційний сайт проекту , який проводить телеканал "Россия" спільно з фондом "Общественное мнение".

Микола II, який два тижні тому очолював список, тепер знаходиться на сьомому місці, за нього подано майже 450 тисяч голосів. Четвертим в списку лідерів став Микита Хрущов, набравши 641 тисячу голосів. Замикає п`ятірку поет, композитор і актор Володимир Висоцький. Олександра Невського - 551 тисяча голосів - росіяни поставили на шосте місце в списку.

Крім того, в число 12-ти персон, які залишаться в списку у вересні (поки в рейтингу 50 історичних осіб), також входять: маршал Радянського Союзу Георгій Жуков, імператор Петро I, маршал Радянського Союзу Костянтин Рокосовський і конструктор у галузі ракетобудування і космонавтики Сергій Корольов. Замикає список з 12-ти "перших" поет Олександр Пушкін.

Всього, як повідомляє сайт проекту, подано більше 6,5 мільйонів голосів. Головний історичний герой Росії стане відомий в кінці року.

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