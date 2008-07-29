Хмара придумав, як налякати Лужкова і Затуліна

Представник Української народної партії Степан ХМАРА пропонує запровадити “загальну практику порушення кримінальних справ проти іноземців, котрі порушують українське законодавство”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УПН.

С.ХМАРА переконаний, що «такий метод, на відміну від оголошення деяких персон нон-грата, може служити, як превентивний захід».

«Практика оголошення іноземних громадян, котрі регулярно закликають до порушення Конституції та законів України, персонами нон-грата себе не виправдала, адже це відбувається по факту і до того ж згодом керівництво МЗС України відміняє обмеження на в’їзд таких персон», – зазначає С.ХМАРА. Водночас, розуміючи, що «механізм захисту від пропагандистських та антизаконних дій та заяв іноземних, насамперед російських, громадян повинен бути», політик пропонує «передбачити можливість порушення проти таких осіб кримінальних справ за протиправні дії чи висловлювання, що автоматично має передбачати заборону їх в’їзду на територію України. У іншому випадку – іноземні громадяни мають бути затримані правоохоронними органами України».

Такий механізм, за словами С.ХМАРИ, «буде дієвим, оскільки превентивний захід, унеможливить провокаційні діяння на території України». «Нехай Юрій ЛУЖКОВ чи Костянтин ЗАТУЛІН в Москві закликають порушувати Конституцію України, однак, вони знатимуть, що в разі переходу україно-російського кордону, будуть затримані, оскільки в Україні проти них відкрито кримінальну справу», – зазначає С.ХМАРА. Він наголошує: «Демократичні країни не мають боятися діяти за законом та охороняти своє правове поле та громадян від антизаконних дій іноземних громадян. Тим більше, що такі прецеденти вже неодноразово були, зокрема, затримання в Швейцарії сина лівійського лідера КАДДАФІ, який вчинив протиправні дії».

«Кожен, хто намагається вести антиукраїнську діяльність на території України повинен розуміти, що буде суворо покараний. Якщо така практика бути застосовуватись, відпаде охота будь-яким «підривним елементам» вільно в’їжджати в Україну», – переконаний С.ХМАРА.