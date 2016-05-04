Голови МЗС Вишеградської четвірки відвідають Київ

Про це міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралек повідомив Радіо Свобода 4 травня після зустрічі голів дипломатій Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) та країн «Східного партнерства» у Празі.

«Нас цікавить, що ми можемо очікувати від цього нового уряду», – сказав чеський міністр.

«Ми їдемо до Києва, наша група Вишеградських міністрів. І ми хочемо знайти дату, яка б підходила. Можливо, на початку червня. Хоча точну дати знайти наразі важко. Павло Клімкін, голова МЗС України, знає про цей візит і допоможе нам його організувати. Ми б хотіли б познайомитись з новим українським урядом і хотіли б отримати більше інформації про нинішню ситуацію», – наголосив Заоралек.

Читайте такожГолова МЗС Угорщини: Україна має негайно отримати безвізовий режим

Як повідомляв УНІАН, країни «Вишеградської четвірки» (Польща, Словаччина, Угорщина та Чехія) планують розробити спеціальний формат взаємодії з країнами, які підписали угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

Голова зовнішньополітичного відомства зазначив, що після прибуття до Києва одразу ж вирушить на зустріч з президентом Петром Порошенком для доповіді.

Читайте також"Вишеградська четвірка" готова сприяти введенню безвізового режиму для України

"Вишеградська четвірка планує розробити спецформат взаємодії з країнами, які мають угоди про асоціацію", - заявив Клімкін.

За словами міністра, «Вишеградська четвірка» надає і надаватиме повну підтримку безвізовому режиму України з Європейським Союзом.

«Це дуже по-сусідськи», - зауважив Клімкін.

4 травня міністр закордонних справ України перебуває з робочим візитом у Чеській Республіці, в рамках якого провів низку двосторонніх зустрічей зі своїми закордонними колегами.