Ющенко вшанував орденами глав трьох українських Церков

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив глав трьох українських Церков орденами Ярослава Мудрого.

Як повідомляється в розміщених сьогодні на сайті глави держави указах від 22 липня, зокрема, предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА (Михайла ДЕНИСЕНКА) нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня за визначний особистий внесок в утвердження духовності, гуманізму та милосердя, багаторічну плідну церковну діяльність та з нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі.

Також орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня за визначний особистий внесок в утвердження духовності, гуманізму та милосердя, багаторічну плідну церковну діяльність та з нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі нагороджено предстоятеля Української православної церкви, митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА (Віктора САБОДАНА).

Орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня нагороджено і предстоятеля Української автокефальної православної церкви, митрополита Київського і всієї України МЕФОДІЯ (Валерія КУДРЯКОВА) - за визначний особистий внесок в утвердження духовності, гуманізму та милосердя, багаторічну плідну церковну діяльність та з нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі.