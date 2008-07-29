Соціалісти знову пікетуватимуть Кабмін

Соціалістична партія України завтра, 30 липня, планує провести мітинг-протест «Екологія совісті» проти неефективної екологічної політики уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі СПУ.

“У мітингу візьмуть участь близько 2 тисяч осіб з Київської, Житомирської, Черкаської, Чернівецької областей. На імпровізованій трибуні перед будівлею Кабміну виступлять люди, постраждалі від стихії у західних регіонах України, добровольці-рятувальники, депутати місцевих рад”, - йдеться у повідомленні.

СПУ також організовує збір коштів для постраждалих від трагедії і вимагатиме від парламенту ухвалення закону про мораторій на вирубку лісів.

Як повідомляв УНІАН, минулої середи, 23 липня, прихильники СПУ пікетували Кабінет міністрів України з вимогою забезпечення соціальних прав громадянам. За оцінкою правоохоронних органів, в акції протесту брали участь близько 1,5 тисяч осіб.