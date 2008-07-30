Регіоналам більше сподобалася альтернатива Ющенка

Вчора Президент Віктор Ющенко і прем`єр-міністр Юлія Тимошенко внесли до парламенту свої проекти змін до державного бюджету, направлені на компенсацію збитків від повені. Глава держави запропонував виділити постраждалим областям Західної України 4 млрд грн, тоді як уряд – всього 2,4 млрд грн. Фракція БЮТ вже заявила про підтримку урядового документа, а Партія регіонів і "Наша Україна–Народная самооборона" мають намір підтримати Президента, пише "Коммерсантъ-Україна".

Хоча законопроект президента також не був опублікований, його прес-служба повідомила про ключові пропозиції. Витрати бюджету будуть збільшені на 4,392 млрд грн, зокрема загального фонду – на 3,363 млрд грн, спецфонду – на 755,4 млн. грн. Левова частка коштів – 3,09 млрд грн – повинна бути направлена на проведення аварійно-рятівних, ремонтних, будівельних робіт, відновлення роботи ліній зв`язку, систем енерго-, газо- і водопостачання. За словами першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра Шлапака, таку суму попросили в Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій. Ще 801,9 млн. грн (755,4 млн. грн зі спецфонду і 46,5 млн. грн із загального) президент пропонує направити на ліквідацію наслідків повені на об`єктах дорожнього господарства державного значення, а 200 млн. грн – до резервного фонду.

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко так багато не пообіцяла. На компенсацію втрат Кабмін готовий виділити 2,339 млрд грн: 1,584 млн. грн із загального фонду, 775,4 млн. грн – зі спецфонду. Ще у понеділок глава уряду оцінювала загальний розмір компенсацій в 3-4 млрд грн, які "неможливо виділити без змін до бюджету". І президент, і глава уряду джерелами фінансування називають зростання надходжень від імпортного ПДВ. Але пан Ющенко упевнений, що приріст ПДВ складе 3636,6 млн. грн, тоді як Юлія Тимошенко очікує тільки 500 млн. грн. Решту суми уряд сподівається одержати за рахунок підвищення акцизів і рентних платежів – 1,38 млрд грн.

Представники БЮТ, дізнавшись про альтернативні зміни, звинуватили Президента в порушенні Конституції. Тому, за словами заступника глави бюджетного комітету Олега Ляшка (БЮТ), їх фракція підтримає виключно урядову версію: "Замість того щоб вносити плутанину і тоді, і зараз, хай зустрінеться з прем`єром і порозуміється". У липні перед закриттям сесії і президент, і уряд подали проекти змін до бюджету. Обидва документи не було прийнято. Але зараз не тільки НУНС, але і Партія регіонів схильні підтримати президентську ініціативу, оскільки його розрахунки співпадають з реальною сумою збитків. "За попередніми даними, збитки складуть більше 3,5 млрд грн", - сказав депутат Володимир Вязівський (НУНС). Заступник глави бюджетного комітету Олександр Пеклушенко (ПР) пропонує цю суму узяти за основу і створити депутатську комісію з контролю за використанням коштів.