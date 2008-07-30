Біженець з коаліції обіцяє назвати поіменно тих, хто “кришує” контрабанду
Рибаков дав Тимошенко негативну відповідь
Народний депутат України Ігор РИБАКОВ (фракція БЮТ), який вийшов зі складу коаліції, обіцяє найближчим часом розкрити корупційні схеми коаліції та уряду.
Про це він заявив у інтерв’ю “Газеті по-українськи” від 30 липня цього року.
“Коаліція не хотіла дослухатися, чому я з неї вийшов. Найближчим часом розкрию корупційні схеми, які стали причиною моєї незгоди з нинішньою позицією коаліції та уряду. Разом із ними я лише готовий голосувати по окремих законопроектах, які потрібні державі”, - сказав І.РИБАКОВ.
Він зазначив, що має намір “назвати поіменно” тих, хто “кришує” контрабандні схеми по конкретному напрямку”, які товари використовують як контрабанду. “На підтвердження можу надати офіційні документи. Контрабанда газу - це найбільші втрати для держави і для держбюджету. Понад 27 млрд. грн.! Ми не ухвалили бюджет і дозволили, щоб його обікрали на таку суму”, – наголосив він.
Водночас депутат запевнив, що “ні за яких” умов не повернеться у коаліцію, хоча, за його словами, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО просила його повернутись.
“Ми неодноразово спілкувалися. Вона хотіла почути причини мого виходу із коаліції. Просила, аби повернувся. Я не погодився. І ви бачите - проти мене йде чорний піар. Депутати-”бютівці” замість того, щоб поливати мене брудом, краще займалися б викоріненням корупції. Я для них негідна й небезпечна людина, бо не даю грабувати Україну”, - сказав він.
І.РИБАКОВ також спростував чутки, що його вихід з коаліції ініціював голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА. За словами депутата, він давно знайомий із В.БАЛОГОЮ. “І раніше це не викликало ні в кого жодної реакції. Коли ж вийшов із коаліції, почали говорити, що я танцюю під чиюсь дудку. Я – незалежний політик. І всі рішення приймаю самостійно”, - запевнив І.РИБАКОВ.
Він також розповів, що торік у грудні йому пропонували очолити митницю, але він не погодився з умовами.
“Розкажу про них, якщо Ю.ТИМОШЕНКО зі своєю командою продовжуватимуть мене очорнювати. І повідомлю, на яких умовах пішов працювати В.ХОРОШКОВСЬКИЙ на митницю”, - додав І.РИБАКОВ .
Він також зазначив, що не піде на позачергове засідання Верховної Ради 31 липня.
Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України І.РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.