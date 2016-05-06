Севрук заявляє, що залишається в.о. генпрокурора на законних підставах

Як передає кореспондент УНІАН, про це Севрук сказав сьогодні в коментарі журналістам.

За його словами, на сьогоднішній день в Україні є два різних закони про прокуратуру. Зокрема, пояснює він, закон про прокуратуру вказує, що за відсутності генерального прокурора його обов'язки виконує перший заступник.

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“Є закон 1997 року, який дійсно встановлює строк місяць (перебування в.о. генпрокурора на посаді - УНІАН), який передбачає, що президент повинен внести кандидатуру. Цей строк сплинув 3 травня. Але закон про прокуратуру прийнятий пізніше і на даний час діє. Прокуратура не може залишатися без керівника, тому що необхідно підписувати процесуальні документи”, - заявив Севрук.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення президентом України Петром Порошенком Віктора Шокіна з посади генпрокурора.

Глава держави 3 квітня підписав указ про звільнення Шокіна.

Наприкінці квітня голова фракції “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко заявив, що президент розглядає щонайменше 4 кандидатури на посаду генерального прокурора.