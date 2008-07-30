У Партії регіонів відхрестились від Медведчука

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО заявляє, що Віктор МЕДВЕДЧУК не брав участі у розробці проекту змін до Конституції України, запропонованого “регіоналами”.

Про це йдеться у коментарі депутата, переданому УНІАН прес-службою Партії регіонів.

“Я абсолютно відповідально заявляю, що проект змін до Конституції Партія регіонів готувала самостійно і ніхто з інших політиків, в т.ч. і Віктор МЕДВЕДЧУК не мають ніякого відношення до тексту змін, презентованого Партією регіонів”, – сказав він.

За словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, Партія регіонів має достатньо власних кваліфікованих фахівців з конституційного права. “Я особисто брав участь у цій роботі, тому можу запевнити, що Партія регіонів готувала свій проект змін до Конституції без залучення фахівців ззовні”, – зазначив він.

Водночас депутат не виключив можливу співпрацю В.МЕДВЕДЧУКА із БЮТ щодо підготовки змін до Конституції. “Не можу виключити, що Віктор Володимирович надавав і надає консультації БЮТ в процесі підготовки їхніх пропозицій щодо змін до Конституції. Такий висновок можна зробити з тих заяв і припущень, які роблять деякі експерти. Намагання приховати таку співпрацю Віктора МЕДВЕДЧУКА та Юлії ТИМОШЕНКО шляхом запускання в медіа-простір “інформаційної качки” щодо співпраці В.МЕДВЕДЧУКА з Партією регіонів є досить поширеною практикою діяльності політиків з БЮТ”, – заявив Ю.МІРОШНИЧЕНКО. Разом з тим він зазначив, що не може стверджувати, що В.МЕДВЕДЧУК співпрацює з БЮТ, “враховуючи величезну кількість бруду, образ і звинувачень, які пролунали з вуст Юлії Володимирівни на його адресу”.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, Олександр ЛАВРИНОВИЧ і Олена ЛУКАШ 8 липня зареєстрували у Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Конституції України (законопроект №2722).

Цей законопроект передбачає закріплення в Конституції норм про позаблоковий статус України, про неможливість розміщення на території держави військових баз інших країн, а також про надання російській мові статусу державної.

У свою чергу лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН 19 липня заявив, що проект змін до Конституції від БЮТ «дивовижно скидається» на проект змін до Конституції, запропонований Партією регіонів.

«Беру два проекти, роблю табличку, Конституція БЮТ, Партії регіонів, читаю, аналізую, роблю висновки. В кінці напрошується очевидне – два проекти дивовижно схожі, як на мене, очевидно, зняті з одного комп`ютера, з деякими розбіжностями, для того, щоб потім знайти компроміс", - сказав він.