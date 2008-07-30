Регіонали встигли взяти квитки з Америки?

Заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Ганна ГЕРМАН заявляє, що народні депутати від Партії регіонів підтримають пропозиції, які дійсно необхідні для надання ефективної допомоги постраждалим від стихійного лиха.

Про це йдеться у переданому УНІАН Повідомленні прес-служби Партії регіонів.

“Народні депутати від Партії регіонів, без будь-якого сумніву, будуть підтримувати пропозиції, які справді необхідні, щоб надати оперативну та ефективну допомогу постраждалим від стихійного лиха у Західній Україні”, – сказала Г.ГЕРМАН

Як повідомляв УНІАН, два дні тому Партія регіонів заявляла , що пропозиція прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо проведення позачергової сесії Верховної Ради є не більше ніж її самопіаром.

В Партії регіонів нагадали, що у залі пленарних засідань парламенту демонтовано систему «Рада», тож голосування є неможливим. Крім того, чимало народних депутатів нині перебувають у США, де зустрічаються із своїми колегами – американськими конгресменами і цілком ймовірно, що українські парламентарії просто фізично не встигнуть узяти квиткиі прибути до четверга до Києва.