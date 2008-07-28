Партія регіонів: хай коаліція сама збирається, сама голосує

Пропозиція прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо проведення позачергової сесії Верховної Ради є не більше ніж її самопіаром.

Про це йдеться в заяві Партії регіонів, текст якої переданий УНІАН.

В Партії регіонів нагадали, що у залі пленарних засідань парламенту демонтовано систему «Рада», тож голосування є неможливим. Крім того, чимало народних депутатів нині перебувають у США, де зустрічаються із своїми колегами – американськими конгресменами і цілком ймовірно, що українські парламентарії просто фізично не встигнуть узяти квитки і прибути до четверга до Києва.

“Справжня ж мета прем’єра очевидна: зайвий раз попіаритися, нехай і на нещасті, що спіткало жителів Західної України, спробувати переконати їх, що вона і тільки вона щиро бажає і має можливість надати їм необхідну допомогу, оточити турботою тощо”, - наголошується в заяві.

При цьому в Партії регіонів підкреслюють, що саме Ю.ТИМОШЕНКО несе всю відповідальність за те, що зміни до державного бюджету не було надано до розгляду парламенту у визначені терміни, тобто до 1 березня поточного року. “Всю відповідальність за неприйняття цих змін разом з нею поділяє і коаліція, що не спромоглася проголосувати за них в останній день минулої сесії”, - вважають у партії.

В Партії регіонів переконані, що коаліція та уряд і дотепер не мають планів системної, виваженої, цілеспрямованої роботи із забезпечення життєдіяльності держави, надійного соціального захисту людей. “Замість того перевага, і перш за все – Юлією Володимирівною - віддається самопіару і провокаціям. І насамкінець: якщо коаліція, в чому вона невтомно усіх переконує, дійсно має більшість, то ніхто не заважає їй зібратися и прийняти ті рішення, які вона вважає край необхідними”, - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ ініціює скликання у четвер позачергової сесії Верховної Ради для внесення змін і доповнень до держбюджету, які мають врегулювати виділення грошей на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Сьогодні після засідання РНБО голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що надзвичайну сесію буде скликано у четвер, 31 липня. Він наголосив, що, відповідно до закону України про надзвичайний стан, український парламент повинен протягом трьох днів схвалити відповідний Указ Президента (про введення надзвичайного стану – УНІАН).