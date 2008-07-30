Тимошенко хоче, щоб Ющенко не заважав, бо їй боляче

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на розгляді урядового варіанту змін до бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Ми обговорювали з головою Верховної Ради, як і в якій послідовності розглядатимуть законопроекти. Я ще раз хочу наголосити, і про це я сказала голові Верховної Ради, що правом внесення зміни до бюджету може скористатися виключно уряд. Більше ні в кого немає такого права відповідно до Конституції та Бюджетного кодексу, і навіть згідно із законом про надзвичайні екологічні ситуації», - сказала вона, коментуючи внесення Президентом України альтернативного законопроекту про внесення змін до бюджету у зв`язку із стихійним лихом у Західній Україні.

Прем`єр-міністр також повідомила, що сьогодні перервала свою участь у засіданні уряду, щоб зустрітися з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і депутатами Бюджетного комітету парламенту.

«Уряд зробив усе, що передбачено законом, і, безумовно, розглядатися може тільки один законопроект – той, який внесено урядом, тому що його внесено відповідно до Конституції та законів», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що в такий складний для країни час влада повинна жити і працювати за Конституцією і законами.

«Я б не хотіла, щоб нічиї дії руйнували єдність депутатів навколо цього питання, щоб нічиї дії знищували нормальний хід підготовки бюджету. Мені дуже боляче, чесно кажучи, що так відбувається», - пояснила глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив у Верховну Раду проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України». В.ЮЩЕНКО визначив законопроект як невідкладний для позачергового розгляду парламентом.

Законопроект розроблено через необхідність проведення невідкладних робіт з подолання наслідків стихійного лиха, яке трапилася 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях і призвело до масових підтоплень і руйнувань житлових будинків, громадських будівель, ліній електропередач та інших об`єктів життєзабезпечення населення, сільськогосподарських угідь.

Кабінет Міністрів також направив у Верховну Раду проект Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України», в якому передбачено кошти для ліквідації наслідків повені та допомоги постраждалим у західних областях України.

Планується, що зміни до бюджету-2008 буде прийнято на позачерговій сесії Верховної Ради 31 липня.