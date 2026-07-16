Рада призначила Корецького прем’єр-міністром України

Верховна Рада в четвер, 16 липня, проголосувала за призначення Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України.
Відповідне рішення підтримали 289 народних депутатів.
Корецький під час виступу розповів про свої результати на посадах очільника "Укрнафти" та НАК "Нафтогаз".
"Ми довели, що державне управління може і має бути ефективним. Я завжди вірив, що ефективність залежить від людей – відповідальності, професійності та чесних правил. Саме такі принципи я хочу перенести на роботу всього Кабінету міністрів", - заявив він.
Сергій Корецький - що відомо
Корецький раніше не обіймав посад в урядових органах, хоча керував державними корпораціями та енергетичною компанією.
Він народився у Луцьку в 1978 році. Перші серйозні посади займав у групі компаній "Континіум". Був помічником співвласника компанії та народного депутата від фракції "За єдину Україну" Ігоря Єремеєва.
2013 року він перейшов на посаду гендиректора АЗС WOG, які були у володінні "Континіума". До великого бізнесу повернувся, коли держава націоналізувала компанії "Укрнафта" й "Укртатнафта". Він очолив обидві, і, як кажуть співрозмовники видання, був успішним на цих посадах. Зокрема, кажуть вони, за його ініціативи уряд придбав мережу заправних станцій Shell, коли ця американська компанія виходила з ринку.
На початку 2025 року подав свою кандидатуру на посаду голови "Нафтогазу", вигравши конкурс. Під його керівництвом компанія, яка щойно пройшла важкий опалювальний сезон 2024-2025 років, почала накопичувати газ на наступну зиму. Корецький, пише видання, відповідав за пошук кредиторів для цього.
Зміни в уряді – останні новини
Напередодні спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради офіційне подання щодо кандидатури Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.
Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві заявив, що Корецький є найпідготовленішим кандидатом на посаду нового прем'єр-міністра.