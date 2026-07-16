Ця зима стане ще складнішою: Корецький назвав головні пріоритети свого уряду

Підготовка до наступного опалювального сезону, підтримка оборони, розвиток економіки та євроінтеграція стануть ключовими завданнями нового Кабміну.

Кандидат на посаду прем’єр-міністра України Сергій Корецький заявив про пріоритети майбутнього Кабінету міністрів. Зокрема, перед новим урядом стоятиме задача підготуватись до наступної зими, яка може виявитись ще складнішою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив очільник НАК "Нафтогаз" і кандидат на посаду глави уряду України Сергій Корецький під час засідання парламенту.

"Минулу зиму ми вистояли завдяки сміливості, відданості та професіоналізму. Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою. Тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і зберегти системи життєзабезпечення держави", - сказав він.

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За його словами, майбутній уряд зосередиться на забезпеченні потреб Сил оборони, масштабуванні військово-промислового комплексу, підтримці населення, соціальному захисті та підтримці прифронтових громад. Окремо Корецький підкреслив, що одним із пріоритетів держави залишатиметься підтримка внутрішньо переміщених осіб і ветеранів.

"Хочу також акцентувати увагу на Міністерстві аграрної політики та продовольства, яке має все ж таки бути самодостатньою вагомою одиницею уряду", - зазначив він.

За його словами, на посаду міністра аграрної політики планують запропонувати Тараса Висоцького. Водночас питання створення окремого Міністерства захисту довкілля та екології потребує додаткового опрацювання, оскільки спершу необхідно визначити його завдання та кандидатуру майбутнього керівника.

"Україна буде членом Європейського Союзу. Це один з конституційних пріоритетів. І це історична місія нашого покоління. І я обіцяю, що уряд зробить все можливе та необхідне на цьому шляху", - наголосив він.

Корецький також запевнив, що готовий до непростих рішень, якщо вони сприятимуть зміцненню стійкості країни та покращенню життя українців, насамперед у прифронтових регіонах.

Крім того, він зазначив, що головною умовою створення нових робочих місць в Україні є розвиток бізнесу. За словами Корецького, українські підприємці сьогодні не мають достатнього доступу до фінансування, тому уряд працюватиме над розширенням можливостей кредитування.

"Ми точно будемо працювати з Міністерством економіки для того, щоб надати більше можливостей кредитування. Ми всі усвідомлюємо в яких обставинах ми живемо, як складно забезпечити заставою, як складно забезпечити ковенанти (юридично підтверджене зобов'язання, - УНІАН) для кредитування. Але тільки наповнення грошима економічної системи для подальшого розвитку може дати приплив інвестицій, нових проєктів, а отже, нових робочих місць", - відмітив він.

Підсумовуючи виступ, Корецький заявив, що бачить новий Кабмін як "уряд оборони", "уряд економічного розвитку" та "уряд європейської інтеграції".

"Наостанок хочу сказати, що головною задачею в цій війні є збереження української національної ідентичності в історичній перспективі. Адже нація, яка живе ідею, незнищенна", - додав він.

Перестановки в уряді - останні новини

14 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністра України. Свириденко очолювала уряд майже рік. До цього, з листопада 2021 року, вона перебувала на посаді віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки України.

15 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради офіційне подання щодо кандидатури Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Президент Зеленський заявляв, що Корецький - найпідготовленіший кандидат на посаду нового прем'єр-міністра.

Передбачається й масштабне оновлення Кабінету Міністрів та керівництва правоохоронних органів. Перестановки зумовлені зміною політичної стратегії держави. У складі нового уряду Міноборони очолить Ігор Клименко, а Міністерство внутрішніх справ - Іван Виговський.

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