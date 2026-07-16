Скільки 'Кинджалів' залишилося у Росії та чому їх запускають рідше: відповідь ГУР

Росія вчетверо скоротила кількість ударів "Кинжалами".

У 2026 році Росія стала рідше застосовувати для ударів по Україні гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал" через високу вартість їх виробництва та низьку ефективність. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у відповідь на запит УНІАН.

За оцінкою ГУР, на озброєнні ЗС РФ перебуває близько 100 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".

У відповіді зазначається, що у 2026 році противник скоротив плани виробництва цих ракет: заплановано випуск до 60 одиниць, або до п’яти на місяць.

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"Головні причини - висока вартість виробництва та низька ефективність застосування", - зазначають у ГУР.

При цьому повідомляється, що Росія має на озброєнні понад 40 боєздатних літаків МіГ-31І/К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

"Цього парку авіації окупантам достатньо для нанесення ракетних ударів по території України. Проте, попри таку кількість носіїв, у 2026 році інтенсивність ударів "Кинджалами" впала вчетверо - зафіксовано вісім застосувань. Росія скоротила використання цих ракет через їхню низьку ефективність ураження цілей", - пояснили в ГУР.

Також зазначається, що ключовими підприємствами військово-промислового комплексу РФ, які залучені до виготовлення ракет "Кинджал" є:

АТ "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (м. Коломна, Московська область),

АТ "Научно-производственное предприятие "Радар ММС" (м. Санкт-Петербург),

AT "Государственный научно-исследовательский інститут машиностроения им. В.Бахирева" (м. Дзержинськ, Нижньогородська область)

Ракети "Кинжал" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман сказав, що російську гіперзвукову авіаційну ракету "Кинджал", ймовірно, не варто перехоплювати через її недосконалість.

В інтерв'ю LIGA.net,відповідаючи на запитання щодо можливості перехоплення ракет "Кинджал", Штілерман висловив думку, що практичного сенсу в цьому небагато, оскільки ці ракети й без того часто не влучають у визначені цілі. Як приклад він навів удари по аеродрому в Старокостянтинові, де, за його оцінкою, російські ракети не змогли уразити навіть великий об'єкт.

Воночас експерти зазначають, що Росія вже понад три десятиліття не здатна виробляти нові літаки МіГ-31, що є носіями "Кинжалів", а кожна втрата флоту є фактично незворотною.

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