Танки Abrams і Leopard не дали Україні очікуваної переваги: ветеран вказав на проблему

Танки дійсно вразливі через велику кількість дронів, але казати, що вони взагалі не потрібні, неправильно, каже експерт.

Сьогодні танки та важка техніка загалом, судячи з відео з фронту, дедалі більше нагадують кавалерійські полки часів Першої світової війни. Вони залишаються важливим ресурсом, однак постає питання про їхню ефективність. Будь-яка машина, щойно з’являється на полі бою, майже відразу стає ціллю для безпілотників. Ба більше, нерідко танки знищують роями дронів задовго до того, як вони дістаються лінії бойового зіткнення. Детально про те, наскільки ефективними й необхідними нині є танки, чи існує їм альтернатива та чи можна модернізувати ці машини для протидії БпЛА й авіації, в інтерв’ю УНІАН розповів ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

Наскільки вразливими є танки в умовах сучасної війни?

Вони вразливі через велику кількість дронів, але казати, що танки взагалі не потрібні, неправильно. Їх можна використовувати за умови створення надійного захисту від дронів. Не "мангалів" (захисних металевих конструкцій, які встановлюють над технікою та укріпленнями для захисту від атак FPV-дронів – УНІАН), які роблять росіяни, а чогось дієвішого. Яким саме може бути цей захист, поки сказати не можемо.

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Якщо танки такі вразливі, чому вони досі залишаються на фронті та які завдання без них неможливо виконати?

Саме танки роблять коридор у протиповітряній обороні – коридор безпосередньо для танків і сухопутних військ, куди дрони, принаймні у великій кількості, не можуть дістатися.

Це велика броньована машина, яка їздить і стріляє та якраз застосовується для того, щоб прорвати лінію оборони. Малі піхотні групи впираються в оборонні позиції – і все, далі просунутися вони не можуть. А танк може прорвати навіть укріплену лінію. Тому це ефективна зброя. Замінити її нічим.

Одне з німецьких видань описує доповідь Еріка Шмідта про майбутнє війни на Мюнхенській безпековій конференції та реакцію німецьких генералів на його слова. Колишній CEO Google заявив, що танк на полі бою більше не є ефективним засобом, і військові в залі негативно відреагували на цю тезу. Це відсталість німецького (і світового загалом) генералітету, чи військові розуміють щось, чого не враховують цивільні?

Вони не хочуть цього визнавати, як і ми не хотіли визнавати, коли отримали Abrams і Leopard. Ми дуже цьому раділи й сподівалися, що ця зброя дасть нам нехай і несуттєву, але перевагу. З’ясувалося, що ні: ці танки так само вразливі - і нашого виробництва, і радянського, і закордонного: американського, британського, французького чи німецького.

Тому генералітет не хоче в це вірити, бо в Німеччині на танки покладали великі надії, їхні танки купували в усьому світі. І якщо зараз вони визнають, що танки стали неефективними, то просто втратять ринки збуту. Бо певні країни, я впевнений, ще стоять у черзі за цими танками. І якщо безпосередньо від керівництва танкових військ Німеччини надійде інформація про те, що вони неефективні, то контракти одразу розірвуть, посилаючись на таку заяву. Вони просто не мають права цього казати, навіть якщо в цьому впевнені.

Прямо зараз на ЛБЗ сотні автономних дронів патрулюють автомагістралі та використовують камери зі штучним інтелектом, здатні розпізнавати цілі. Поки що в цьому процесі, як і раніше, бере участь людина, але автоматизація стає дедалі масштабнішою. Якщо це працює у випадку з дроном, відносно простим інструментом, чи можна так само автоматизувати танк - набагато складнішу машину?

Ні, танк не складніший. Є завод імені Малишева, який виробляв танки. І колись один із керівників цього заводу, ще до початку російсько-української війни у 2014 році, говорив про захист екіпажу танка.

Він казав тоді, майже 20 років тому, що найкращий спосіб захистити екіпаж танка – щоб він перебував поза танком, десь за пультом, за допомогою якого керуватимуть танком дистанційно. Це найкращий спосіб захистити екіпаж. Тому зробити так, щоб танк керувався дистанційно, - не так складно. Яка різниця? Тією ж крилатою ракетою можна керувати. Що в танку такого, що звичайна електроніка не може керувати двигуном? Вона подає сигнали, і відповідно до них танк повертається чи зупиняється, їде у зворотному напрямку чи наводиться на ціль.

Зробити так, щоб він рухався самостійно, - це майже як створити дитячу іграшку. Тут точно нічого складного немає. А от для того, щоб він був таким же ефективним, як під керуванням досвідченого екіпажу, справді потрібно докласти зусиль. Ідеться не так про технології, як про тактику: як це правильно робити, як подавати команди, як він має керуватися. А загалом це не складніше, ніж керувати дроном.

Наскільки економічно виправдане масове виробництво танків вартістю кілька мільйонів в епоху, коли один вдалий удар дроном за 5 тисяч доларів може вивести машину з ладу?

Їх виробляють, контракти ж підписані, є державне замовлення. Кошти спрямовуються на технології, техніку, верстати, гідну оплату праці. І просто так узяти й припинити виробництво, тим більше якщо це вже оплачене замовлення, не виконати його – означає отримати великі штрафні санкції.

Тому, ще раз, це в нас немає такого масового виробництва танків. Ми не боїмося втратити ринки, тому можемо казати, що танки неефективні. А Німеччина, Сполучені Штати, Франція, я впевнений, казатимуть, що ні, танки поки що ефективні й відмовлятися від них не можна.

Вони говоритимуть завуальовано, але якщо подивитися на вираз обличчя людини, яка це казатиме, то стане очевидно, що вона добре розуміє: каже не зовсім правду, але мусить дотримуватися певної лінії. Вона не може допустити, щоб на її слова послалися і розірвали контракти, які коштують мільйони, якщо не мільярди.

Які напрями модернізації танків – посилення захисту даху, безпілотні вежі, інтеграція з БпЛА, нові боєприпаси, РЕБ, нові види броні чи системи активного захисту – є найперспективнішими?

Танки змінюються. Перші британські танки часів Першої світової війни були дуже великими. Згодом вони ставали меншими та швидшими. Французькі танки взагалі мають колісне, а не гусеничне шасі. Найімовірніше, буде тенденція до зменшення розмірів, безекіпажності та збільшення швидкості.

Тобто йдеться про автоматизацію?

Немає сенсу сильно бронювати танк. Танки нового покоління будуть дуже швидкими. Їх узагалі можна робити без броні або з невеликою бронею, щоб був захист від уламків.

Наскільки реально створити "невразливий" танк в умовах, коли противник має перевагу у повітрі?

Взагалі неможливо створити зброю, яка була б невразливою. Якби така зброя існувала, то війна, швидше за все, закінчилася б.