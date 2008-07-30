Тимошенко пояснила, чому не була на святкуванні Хрещення Русі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пояснила свою відсутність на заходах з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі необхідністю очолити роботу з подолання наслідків природної стихії на Західній Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я у п`ятницю, суботу й неділю перервала своє лікування для того, щоб безпосередньо очолити всі роботи з подолання стихійного лиха. Для мене справді першочерговим було бути там, де люди потрапили в дуже, дуже велику біду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, основні державні заходи з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі відбувалися 23-27 липня. Зокрема, 25 липня присутній на заходах Вселенський Патріарх ВАРФОЛОМІЙ I провів вечірню службу в Софійському соборі. На службі були присутні представники всіх гілок влади держави і священики. 26 липня на Софійській площі за участю кількох тисяч громадян, закордонних гостей відбулися урочисті заходи, після яких Вселенський патріарх і представники православних Церков світу відслужили панахиду за померлими від голоду 1932-1933 років. Того ж дня в “Українському домі” відбулося урочисте відкриття галереї портретів видатних діячів України. А увечері в Національному заповіднику “Софія Київська” відбувся Урочистий прийом від імені Президента України та Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ I. 27 липня відбулася святкова літургія біля пам`ятника Св. Володимирові з нагоди святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі. Прем`єр-міністр була відсутня на цих заходах.

27 липня Ю.ТИМОШЕНКО відвідувала потерпілі райони Івано-Франківської та Чернівецької області.