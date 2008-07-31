Чи можна приватизувати київське метро?

Начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ заперечує можливість приватизації підприємства.

Про це йдеться в заяві П.МІРОШНИКОВА, яку оприлюднено на офіційному порталі столичного метро.

За поясненням керівника підприємства, метрополітен знаходиться в переліку підприємств, заборонених до приватизації і про це свідчить Закон України «Про приватизацію державного майна» №2163-XІІ від 4 березня 1992 р. Так, за словами П.МІРОШНИКОВА, відповідно до ст. 5 цього закону, приватизації не підлягають об’єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства і більш того, пункт «г» цієї статті прямо вказує, що загальнодержавне значення мають об’єкти, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому, зокрема: метрополітен та міський електротранспорт. “Відтак, всі розмови з цього питання пропоную припинити, оскільки, підкреслюю, вони не лише не мають під собою законодавчого підґрунтя, а й виходять за межі здорового глузду”, - говориться в заяві начальника столичного метро.

Як повідомляв УНІАН, у Блоці Віталія Кличка після спроби Київради на засіданні сесії 17 липня передати в заставу майно метрополітену заявили, що це є початком тіньової приватизації підприємства.

«Ярмо кредитів, які з 2006 року набрав метрополітен, не стає легшим. Замість фінансового оздоровлення, мерія безперервно залучає боргові кошти, начебто для фінансування виплат заробітної плати та будівництва метрополітену, плавно підводячи його до банкрутства та передачі в приватні руки », - зазначалось в повідомленні Блоку Кличка.

За словами представників Блоку, “прикриваючись потребою термінової виплати зарплат робітникам, менеджмент метрополітену на сесії Київради спробував «з голосу» запропонувати рішення про залучення 28 млн. грн. кредитних ресурсів під заставу вагонів метро. На сьогодні заборгованість КП «Київський метрополітен» за банківськими кредитами перевищує 300 млн. грн.”. «Вагони хочуть віддати в заставу, але чіткого механізму погашення кредитів ми не бачили. А з такою заборгованістю ініціювати банкрутство - справа техніки. І потім ті самі банки, а точніше – бізнесмени, які стоять за ними, контролюватимуть метро, і вимагатимуть від тієї ж Київради погашення боргів», - заявили депутати Блоку Кличка.