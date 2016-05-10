У Кремлі назвали плачевною ситуацію з реалізацією "Мінська-2"

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Що стосується нормандського процесу, він поки що є, скажімо так, головною базою для пошуків врегулювання кризи в Україні, тому, звичайно, робота нормандського процесу надзвичайно важлива, тим більше що ситуація далека від того, щоб бути, скажімо так, багатообіцяючою і продуктивною. Поки ми констатуємо плачевну ситуацію в плані реалізації мінських домовленостей, під якими стоять підписи «нормандської четвірки», - заявив Пєсков

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Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг підкреслює, що розміщення важкого озброєння в Донецьку перед 9 травня порушує Мінські угоди і несе загрозу місцевим мешканцям.