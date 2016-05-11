Комітет ВР поскаржився ПАРЄ на Білорусь, що забороняє в'їзд її делегатам від України

Про це з посиланням на депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Володимира Ар’єва повідомляє прес-служба БПП.

За його словами, комітет звернувся з листом до ПАРЄ та генсека Ради Європи з інформуванням про те, що Білорусь запроваджує практику обмеження в’їзду народним депутатам, які є членами ПАРЄ, зокрема, першому заступнику голови ВР Ірині Геращенко та Ігорю Гузю на її територію.

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"Це рішення не відповідає демократичним традиціям, з огляду на те, що Білорусь починає добровільно відновлювати стосунки з Радою Європи. Там була місія спостереження за виборами, призначені доповідачі по Білорусії, ці речі можуть вплинути на ситуацію. Тим більше, Білорусь нарешті має визначитися, куди вона рухається - в бік демократії чи користується старими радянськими методами», – сказав Ар’єв.

Він також нагадав, що досі в Білорусі немає українського посла.

«Питання з посольствами – дуже важливе питання, яке піднімає комітет. Потрібно визначатися з питаннями призначення послів, особливо, в такі країни як Білорусь, Угорщина. Це сусідні країни. І таке зволікання б’є по позиції України на дипломатичному рівні», – зазначив депутат.

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