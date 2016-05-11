Комітет ВР поскаржився ПАРЄ на Білорусь, що забороняє в'їзд її делегатам від України
Комітет Верховної Ради у закордонних справах звернувся до Парламентської асамблеї Ради Європи та генерального секретаря Ради Європи щодо обмеження Білоруссю в’їзду на її територію депутатам українського парламенту.
Про це з посиланням на депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Володимира Ар’єва повідомляє прес-служба БПП.
За його словами, комітет звернувся з листом до ПАРЄ та генсека Ради Європи з інформуванням про те, що Білорусь запроваджує практику обмеження в’їзду народним депутатам, які є членами ПАРЄ, зокрема, першому заступнику голови ВР Ірині Геращенко та Ігорю Гузю на її територію.
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"Це рішення не відповідає демократичним традиціям, з огляду на те, що Білорусь починає добровільно відновлювати стосунки з Радою Європи. Там була місія спостереження за виборами, призначені доповідачі по Білорусії, ці речі можуть вплинути на ситуацію. Тим більше, Білорусь нарешті має визначитися, куди вона рухається - в бік демократії чи користується старими радянськими методами», – сказав Ар’єв.
Він також нагадав, що досі в Білорусі немає українського посла.
«Питання з посольствами – дуже важливе питання, яке піднімає комітет. Потрібно визначатися з питаннями призначення послів, особливо, в такі країни як Білорусь, Угорщина. Це сусідні країни. І таке зволікання б’є по позиції України на дипломатичному рівні», – зазначив депутат.
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