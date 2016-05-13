Колеги Геращенка назвали закриття сайту "Миротворець" ударом по інформаційній безпеці країни

Про це заявили народні депутати фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук, Юрій Береза, Дмитро Тимчук під час брифінгу у парламенті, коментуючи скандал навколо Міністерства інформаційної політики та сайту "Миротворець".

"Такі інформаційні проекти, як сайт "Миротворець", "Інформнапалм", багато інших провели достатньо потужну роботу, оскільки вивчили і накопичили дані майже на 60 тисяч осіб, які взяли в руки зброю і вбивали, катували, знущались над українськими військовослужбовцями, військовополоненими, журналістами: рубали кінцівки, живими кидали в річки, катували усіма достатніми способами. Держава не знала, що робити, а волонтери знали, фіксували і документувати ці злочини", - сказав перший заступник голови фракції Андрій Тетерук.

За його словами, боротьба проти альтернативних волонтерських сайтів є нічим іншим, як цензурою та утисками свободи слова.

"Всі чудово розуміють ставлення України до ЛНР і ДНР, - це терористичні угрупування. Про це було кілька раз оголошено в Раді та прийнято відповідні постанови. Крім того, офіційний представник України в ООН Володимир Єльченко на останньому засіданні оголосив, що Росія - країна-окупант, яка підтримує терористичні угрупування ЛНР/ДНР. Вони не є визнаними, вони відповідальні за всі злочини. Саме цим угрупуванням журналісти дозволяють собі надавати свої особисті дані, не розуміючи тяжких наслідків", - пояснив Тетерук.

"Мені тяжко уявити, коли військовий журналіст Олександр Довженко, який знімав події Другої світової, отримав би акредитацію і знімав прес-конференцію Геббельса. Мені важко уявити, що він би фотографувався і збирав лайки за фото з катами Третього рейху", - підкреслив перший заступник голови фракції "Народний фронт".

У свою чергу народний депутат Юрій Береза наголосив, що Міністерство інформаційної політики могло б зайнятися більш цікавими речами, аніж боротьбою з українськими волонтерами-інформаційниками: створити українське телебачення на території Донбасу, створити державну програму по покриттю теле- та радіо простору окупованого Криму, тощо.

"На жаль, цим займаються волонтери, а не держава. Тому наше дружнє послання міністру і його заступникам, схаменутися і займатися своїми справами", - сказав Береза.

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Крім того, присутній на брифінгу Дмитро Тимчук підкреслив, що боротьба та закриття сайту "Миротворець" є серйозним ударом по інформаційній безпеці країни.

"Ми бачимо як чиновники знищують усі позитивні починання волонтерів, які існують не за бюджетні кошти та фактично виконують їх функції. Дуже образливо, що удар, який отримала Україна, вона отримала від власних чиновників - керівництва Міністерства інформполітики", - сказав Тимчук.