ЦВК визнала Білозір народним депутатом від БПП замість Луценка

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комісії.

Нагадується, що Верховна Рада своєю постановою достроково припинила повноваження народного депутата України Юрія Луценка, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від "Блоку Петра Порошенка", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

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Відтак, Комісія визнала обраною народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Білозір Оксану Володимирівну, 1957 року народження, освіта вища, голову громадської організація "Всеукраїнське об’єднання жінок-депутатів", проживає в місті Києві, безпартійну, включену до виборчого списку "БПП" під № 80.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада припинила повноваження народного депутата Луценка і надала згоду на його призначення генпрокурором. Того ж дня президент підписав указ про призначення Луценка на посаду генпрокурора.