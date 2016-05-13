Генсек Ради Європи заявив про погрози журналістам через публікацію "Миротворцем" особистих даних

Як повідомляє прес-служба РЄ, листа Ягланд направив сьогодні.

"Оприлюднення особистих даних поставило під ризик особисту безпеку цих журналістів, і деякі з них вже розповіли про загрози. Цей масивний витік персональних даних викликає серйозні запитання в рамках європейської Конвенції з прав людини та стандартів РЄ у сфері захисту даних", - йдеться в листі.

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У зв'язку з цим Ягланд закликав Порошенка гарантувати приватність і безпеку журналістів, а також швидке проведення розслідування за фактом розголошення їхніх особистих даних.

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських і західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". У цій базі даних містилося 4068 імен.

Журналістське співтовариство висловило обурення з приводу таких дій.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення в інтернеті особистих даних журналістів.

Сьогодні, 13 травня, центр «Миротворець» заявив про закриття свого сайту.