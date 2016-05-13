Гройсман планує в червні відвідати США
23:51, 13 травня 2016Політика
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує відвідати США у червні цього року.
Гройсман планує в червні відвідати США / фото: УНІАН
Як повідомили в прес-службі уряду, запрошення відвідати країну озвучив під час телефонної розмови віце-президент США Джозеф Байден.
«Прем'єр-міністр України прийняв запрошення віце-президента здійснити візит до Сполучених Штатів Америки у червні цього року», - повідомили в прес-службі.
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Як повідомляв УНІАН, Гройсман очолив уряд України у квітні поточного року - після тривалої парламентської та урядової кризи.
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