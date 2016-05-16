Порошенко ввів Луценка до складу РНБО

Про це йдеться в указі президента №212 від 16 травня.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Луценка Юрія Віталійовича - генерального прокурора України (за згодою)", - сказано в документі.

Крім того, глава держави вивів з РНБО Віктора Гвоздя, звільненого 29 квітня з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада підтримала призначення Луценка генпрокурором, а Порошенко одразу ж підписав відповідний указ.

Сам Луценко заявив, що бачить себе на цій посаді не більше ніж на півтора року.

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