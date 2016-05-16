Порошенко ввів Луценка до складу РНБО
11:09, 16 травня 2016Політика
129 0
Президент Петро Порошенко ввів генерального прокурора Юрія Луценка до складу Ради національної безпеки і оборони.
Луценко тепер член РНБО / Фото УНІАН
Про це йдеться в указі президента №212 від 16 травня.
"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Луценка Юрія Віталійовича - генерального прокурора України (за згодою)", - сказано в документі.
Крім того, глава держави вивів з РНБО Віктора Гвоздя, звільненого 29 квітня з посади голови Служби зовнішньої розвідки.
Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада підтримала призначення Луценка генпрокурором, а Порошенко одразу ж підписав відповідний указ.
Сам Луценко заявив, що бачить себе на цій посаді не більше ніж на півтора року.
Читайте такожПорошенко: Весь світ стежить за тим, що відбуватиметься в ГПУ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter