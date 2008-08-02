Український фрегат зняв з борту символіку НАТО

Український фрегат завершив участь в антитерористичній операції НАТО “Активні зусилля”

Сьогодні опівночі, 2 серпня, фрегат Військово-Морських сил Збройних сил України “Гетьман Сагайдачний” завершив участь в операції НАТО з виявлення та попередження терористичних дій “Активні зусилля”.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони.

Одночасно з цим корабель вийшов з оперативного підпорядкування командуванню морського компоненту Об’єднаних збройних сил НАТО “Південь”, розташованому в італійському місті Неаполь. Відповідно, на борту фрегата було спущено прапор НАТО та знято символіку Північноатлантичного альянсу – синьо-білу “розу вітрів”.

За попередньою оцінкою командира походу – начальника Центру морських операцій Військово-Морських сил ЗС України капітана 2 рангу Дениса БЕРЕЗОВСЬКОГО, тримісячна участь фрегата в натівській операції була успішною.

“Безумовно, детальне підбиття підсумків участі “Гетьмана Сагайдачного” в “Активних зусиллях”, включаючи оцінки натівських спеціалістів, ще попереду. Але головне зрозуміло вже зараз: ми здатні виконувати серйозні завдання у Середземному морі протягом тривалого часу”, - зазначив командир походу.