Вибори на Донбасі можливі лише після виконання Росією Мінських угод - Бурбак
Парламентська фракція "Народний фронт" вважає, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі лише після виконання Росією Мінських домовленостей.
Про це заявив Голова фракції Максим Бурбак, коментуючи чергові інсинуації лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.
"Досить вішати локшину на вуха людям. Офіційно повторюю незмінну позицію нашої фракції: спочатку припинення Росією бойових дій, звільнення всіх наших заручників, виведення військ окупанта, повне відновлення суверенітету України над кордоном та всіма територіями Донбасу. І лише потім - політичне врегулювання", - наголосив Максим Бурбак.
Він підкреслив, що "Народний фронт" наполягає на тому, що доки Україна не відновить контроль над цими територіями - жодних виборів там не може відбутися.
"Ця позиція "Народного фронту" виголошувалася десятки разів. Хіба глухий її не чув. Легалізація путінської квазі-держави на Донбасі не врятує, а зруйнує економіку України. Все інше – це лицемірна брехня", - наголосив Голова фракції.
"Нагадаю, що псевдовиборів на окупованих територіях вимагають союзники Юлії Тимошенко з "Окупаційного блоку". "Народний фронт" захищатиме українську армію, Україну і українську людину. Хай про це пам’ятають запроданці і провокатори, в які б овечі шкури у цій залі вони не маскувалися", - резюмував Максим Бурбак.