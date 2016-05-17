Вибори на Донбасі можливі лише після виконання Росією Мінських угод - Бурбак

Про це заявив Голова фракції Максим Бурбак, коментуючи чергові інсинуації лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Досить вішати локшину на вуха людям. Офіційно повторюю незмінну позицію нашої фракції: спочатку припинення Росією бойових дій, звільнення всіх наших заручників, виведення військ окупанта, повне відновлення суверенітету України над кордоном та всіма територіями Донбасу. І лише потім - політичне врегулювання", - наголосив Максим Бурбак.

Він підкреслив, що "Народний фронт" наполягає на тому, що доки Україна не відновить контроль над цими територіями - жодних виборів там не може відбутися.

"Ця позиція "Народного фронту" виголошувалася десятки разів. Хіба глухий її не чув. Легалізація путінської квазі-держави на Донбасі не врятує, а зруйнує економіку України. Все інше – це лицемірна брехня", - наголосив Голова фракції.

"Нагадаю, що псевдовиборів на окупованих територіях вимагають союзники Юлії Тимошенко з "Окупаційного блоку". "Народний фронт" захищатиме українську армію, Україну і українську людину. Хай про це пам’ятають запроданці і провокатори, в які б овечі шкури у цій залі вони не маскувалися", - резюмував Максим Бурбак.