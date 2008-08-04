У КРУ кажуть, що жодна «стихійна гривня» не потрапить до рук шахраїв

В Головному контрольно-ревізійному управлінні України та регіональних відділеннях почали працювати "телефони довіри" для повідомлень громадян про факти зловживань з коштами, спрямованими на ліквідацію стихії та допомогу постраждалим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГоловКРУ, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО запевнила, що всі гроші будуть направлені постраждалим в адресно-готівковій формі. Тому органи державної контрольно-ревізійної служби на місцях зобов`язані відстежувати переміщення фінансових потоків та контролювати використання місцевими органами виконавчої влади коштів. Голова ГоловКРУ Микола СИВУЛЬСЬКИЙ запевнив, що жодна гривня не потрапить до рук шахраїв.

Для попередження будь-яких фінансових порушень щодо коштів, спрямованих на ліквідацію загальнонаціональної трагедії, Головне контрольно-ревізійне управління України просить усіх громадян повідомляти про факти будь-яких зловживань з державними коштами на "телефони довіри".

"Телефон довіри" ГоловКРУ України: (044) 425-38-18 та (044) 425-37-71 протягом робочого дня (з 9 до 18 год.)

"Телефони довіри" Контрольно-ревізійних управлінь в областях: АР Крим 8-0652 - 249 – 313; Вінницька область - 8 - 0432 - 35 - 44 – 85; Волинська - 8 - 03322 -24 - 56 –21; Дніпропетровська - 8 - 0562 - 32 - 21- 59; Донецька - 8 - 062 - 334 - 13 – 19; Житомирська - 8 -0412 -47 -36 – 78; Закарпатська - 8 - 0312 - 61 - 39 – 33; Запорізька - 8 - 0612 - 39 - 60 – 04; Івано-Франківська - 8 - 0342 - 55 - 21 – 26; Київська - 8 - 044 – 285 – 51 – 99; Кіровоградська - 8 - 0522 - 24 - 75 – 69; Луганська - 8 - 0642 - 58 - 69 –54; Львівська - 8 - 0322 – 72 – 28 – 89; Миколаївська - 8 -0512 - 35 -34 – 43; Одеська - 8 - 0487 - 25 -14 – 59; Полтавська - 8 - 05322 - 27 - 36 – 00; Рівненська - 8 - 0362 - 26 - 44 – 18; Сумська - 8 - 0542 - 68 - 70 –32; Тернопільська - 8 - 0352 - 23 - 59 – 66; Харківська - 8 - 057 - 70 5- 11 – 08; Херсонська - 8 - 0552 - 26 - 36 –28; Хмельницька - 8 - 0382 - 76 - 52 – 72; Черкаська - 8 - 0472 -63-07-21; Чернівецька - 8 - 0372 - 55 - 33 – 87; 8 – 0372 – 52 – 01 – 92; 8 - 0372 - 55 - 38 – 04; Чернігівська - 8 -0462- 24 -12 – 74; м.Київ - 8 -044 - 484 - 69 – 45; м.Севастополь - 8 - 0692 - 54 - 59 – 54.