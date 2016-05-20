Міклош: Я не отримував жодної гривні із українського державного бюджету

02:52, 20 травня 2016
Політика
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Співголова Групи стратегічних радників із підтримки реформ в Україні Іван Міклош розповів, хто здійснював оплату його роботи в Україні. 

фото УНІАН

Як заявив Міклош в ефірі ток-шоу "Право на владу", заробітну плату за його роботу радником Міністра фінансів та очільника МЕРТ платили міжнародні фінансові інституції, передає ТСН

"Я не отримував жодної гривні із українського державного бюджету і я не буду отримувати жодної гривні із українського бюджету", - запевнив європейський консультант.

Зокрема, гроші за свою роботу в Україні Міклош отримував від Європейського банку.

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При цьому, Міклош повідомив, що новий уряд Гройсмана попросив у нього допомоги, втім зарплати за виконану роботу консультанту досі не заплатили.

Тож наразі знову ведуться переговори із міжнародними фінансовими організаціями щодо нарахування зарплати Міклошу.

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