Міклош: Я не отримував жодної гривні із українського державного бюджету

Як заявив Міклош в ефірі ток-шоу "Право на владу", заробітну плату за його роботу радником Міністра фінансів та очільника МЕРТ платили міжнародні фінансові інституції, передає ТСН.

"Я не отримував жодної гривні із українського державного бюджету і я не буду отримувати жодної гривні із українського бюджету", - запевнив європейський консультант.

Зокрема, гроші за свою роботу в Україні Міклош отримував від Європейського банку.

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При цьому, Міклош повідомив, що новий уряд Гройсмана попросив у нього допомоги, втім зарплати за виконану роботу консультанту досі не заплатили.

Тож наразі знову ведуться переговори із міжнародними фінансовими організаціями щодо нарахування зарплати Міклошу.