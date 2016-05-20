Кіпрська компанія: Фонд Порошенка не платив готівкою за акції

Так, за її даними, фонд "Прайм есетс кепітал", бенефіціаром якого є український президент Петро Порошенко, не оплачував грошовими коштами підписку на акції.

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В офіційному листі повідомляється, що компанія випустила акції, але платежі в грошовій формі не здійснювалися.

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