Кіпрська компанія: Фонд Порошенка не платив готівкою за акції

22:10, 20 травня 2016
Політика
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Кіпрська фірма Dr. K. Chrysostomides & Co LLC прокоментувала випуск акцій фонду "Прайм есетс кепітал".

Фото УНИАН

Так, за її даними, фонд "Прайм есетс кепітал", бенефіціаром якого є український президент Петро Порошенко, не оплачував грошовими коштами підписку на акції.

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В офіційному листі повідомляється, що компанія випустила акції, але платежі в грошовій формі не здійснювалися.

Фірма Dr. K. Chrysostomides & Co LLC є юридичним радником Конфекшенери Інвестментс Лімітед

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