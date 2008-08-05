Колишній губернатор Балога думає, що урядовці піаряться на повені

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд разом з місцевою владою розробити програму для розбудови за 7-8 років інфраструктури, що могла б запобігти руйнівним наслідкам стихії.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, обнародуваному на офіційному сайті глави держави.

За його словами, держава сьогодні докладає чимало зусиль для того, щоб ліквідувати наслідки природного лиха, що охопило Західну України. “Головне сьогодні - врятувати людей, мінімізувати наслідки стихії. Але як колишній губернатор, я можу назвати ще один пункт - вжити вичерпних заходів для того, щоб трагедія не повторилася”, - зауважив В.БАЛОГА.

За його словами, область, яка постраждала найменше - Закарпатська - знаходиться у надзвичайно складних умовах. Гірський ландшафт значно посилює руйнівну дію паводків, які відбуваються там 3-8 разів на рік. І в цих умовах, збитки, понесені Закарпатською областю, у 35 разів менші, ніж Івано-Франківською.

Це стало результатом реалізації у 1999-2001 рр. низки протипаводкових заходів. Незважаючи на те, що рівень фінансування "Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року" у подальші роки склав лише 40,7%, це дозволило утримувати захисні споруди у відносно задовільному стані і таким чином - уникнути значних збитків.

Водночас інші регіони України залишаються беззахисними перед стихією через недостатнє фінансування, констатував глава Секретаріату Президента.

Стан виконання Комплексної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року свідчить про її другорядність під час визначення пріоритетів у фінансуванні. Так, фактично у 2001-2007 роках із державного бюджету заходи програми профінансовано на 324,7 млн. грн. із передбачених програмою 511,1 млн. грн., що складає 63,5%, навів приклад В.БАЛОГА.

За його словами, у 2008 році протипаводкові заходи, так само як і інші, направлені на запобігання природних катастроф, взагалі не фінансувалися. Сьогодні увага всіх зосереджена на паводку, але ж урядом, наприклад, не забезпечено належний захист Херсонської області, яка є дуже вразливою перед підтопленням - чи не чверть області щороку опиняється під водою.

В.БАЛОГА також стверджує, що ініціативи з місць ігноруються - так, саме неспроможність Кабінету міністрів протягом року розглянути Регіональну програму протипаводкових заходів щодо захисту населених пунктів та територій гірських районів Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей на 2008-2012 роки призвела до різкого звернення президії Львівської обласної ради до Кабміну та Львівської обласної державної адміністрації. Цей документ пройшов усі необхідні погодження на рівні органів місцевого самоврядування, але з грудня 2007 року «застряг» в урядових кабінетах.

Тривожним сигналом є те, що ситуація з фінансуванням, подібна до сьогоднішньої, вже була у 2005 році. Так само, тоді не відбувалося фінансування заходів, направлених на запобігання катастроф, зауважив В.БАЛОГА. За його словами, тому таке ставлення нагадує відомий вислів радянських часів - створюємо труднощі для того, щоб їх героїчно долати.

Він висловив переконання, що піар-акції урядовців на місці стихійного лиха - зовсім не та робота, якої від них очікують люди. Якісне виконання своєї роботи, що принаймні повинне привести до повернення постраждалим даху над головою - на цьому має бути зосереджена увага Кабінету міністрів.

“Демонстрація надзвичайних зусиль з ліквідації наслідків нічого не варта, якщо не було здійснено необхідного для уникнення трагедії. Можливість передбачення проблеми є одним з найважливіших питань професіоналізму. Я сподіваюся, що такий професіоналізм проявить чинний Уряд при визначенні пріоритетів фінансування у подальшому”, - наголосив В.БАЛОГА.

За його словами, є нагальна потреба у тому, щоб уряд спільно з місцевою владою розробив необхідну програму для розбудови протягом 7-8 років інфраструктури, яка б дозволила запобігти таким руйнівним наслідкам стихії: паводкам, підтопленням, зсувам, які ми бачимо сьогодні.

Президент України закликає урядовців зробити необхідні розрахунки, розробити таку програму ще у 2008 році, здійснити заходи із залучення коштів не лише з держбюджету, але й інших джерел, з тим щоб вже з початку наступного року розпочати реалізації її заходів, підсумував глава Секретаріату.