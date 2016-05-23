У Кремлі заявили про участь Путіна в прийдешній нічній розмові в "нормандському форматі"

16:06, 23 травня 2016
Політика
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Президент Росії Володимир Путін візьме участь в майбутніх переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

REUTERS

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє РИА "Новини".

"Так", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне питання.

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Раніше президент України Петро Порошенко анонсував проведення в понеділок вночі розмови в "нормандському форматі", що включає в себе РФ, Німеччину, Францію та Україну.

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