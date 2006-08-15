Французька газета назвала Януковича колишнім пішаком Кремля

"Віктор Янукович їде до Росії, щоб довести вірність Кремлю" - пише в сьогоднішньому номері французька газета "Le Figaro" . " Це колишній пішак Кремля. І саме до Москви він вирішив зробити свій перший зарубіжний візит через десять днів після свого призначення на пост глави українського уряду. ... Президент Путін не забарився подзвонити своєму колишньому союзнику, щоб привітати його і "щонайшвидше" організувати обговорення "невідкладних питань" російсько-українських відносин. Відповідь також послідувала негайно. Щоб продемонструвати свою вірність Москві, Янукович навряд чи зміг би вибрати зручніші дату і місце: сьогодні він прибуває в Сочі, в літню резиденцію Путіна, на нараду глав держав колишніх радянських республік. Їм належить поговорити про митний союз. Саміт з ностальгічними нотками...

Але Віктор Янукович вже не той, що раніше. Він був вибраний завдяки підтримці бізнесменів, які хочуть проведення ліберальних реформ. Деякі хотіли б, щоб Україна вступила в Європейський Союз. До того ж, щоб укріпити основи свого вимушеного співіснування з президентом Ющенком, прем`єр-міністр підписав пакт, який повинен був стати сигналом для Кремля: він пішов на компроміс з питання про статус мов (російської і української) і, що ще важливіше, вже не говорить "ні" вступу в НАТО. Загалом, він зобов`язався зберегти курс на захід, узятий Україною після революції.

"Цей пакт правильніше було б назвати пактом національного розколу!" – обурюється Сергій Марков(аналітик, близький до Кремля - УНІАН). Більш всього російського аналітика обурило збереження в уряді Януковича двох міністрів (оборони і закордонних справ), близьких до Віктора Ющенка. Цих "двох мерзотних людей", які, за його словами, "роблять все, щоб створити штучний конфлікт між Україною і Росією".

Серед "невідкладних питань", про які згадав Володимир Путін, фігурує і питання про газ, яке швидко стане тестом на міцність двосторонніх відносин. Через вісім місяців після кризи навколо тарифів очікується відновлення переговорів з приводу чергового підвищення платні за поставки газу. "Проросійський" прем`єр-міністр вже пообіцяв, що захищати він буде в першу чергу українські інтереси."

Інопреса