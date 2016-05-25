Літак з ГРУшниками Александровим і Єрофєєвим приземлився у Внуково
14:05, 25 травня 2016Суспільство
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Літак з ГРУшниками Олександром Александровим і Євгеном Єрофєєвим приземлився в аеропорту "Внуково".
REUTERS
Про це свідчать дані flightradar24, інформує "Газета.Ru".
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Раніше також повідомлялося, що літак, на борту якого знаходиться українська льотчиця Надія Савченко, приземлиться в українському аеропорту не пізніше 14.45.
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