Ляшко заявляє, що проти депутатів його партії готують кримінальні провадження

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко заявив на засіданні парламенту.

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За словами Ляшка, сьогодні вранці депутатові від Радикальної партії Андрію Артеменку прийшла повістка на допит "по якійсь черговій вигаданій нашвидкоруч кримінальній справі". Його викликають сьогодні на 11.00.

Напередодні, додав Ляшко, повістка на допит прийшла матері депутата від РП Сергія Рибалки.

"За моєю інформацією, готується ще кілька кримінальних справ проти народних депутатів від Радикальної партії, про які наш новообраний генеральний прокурор буде тут гучно звітувати, які «корупціонери» від Радикальної партії, - сказав депутат.