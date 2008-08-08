Чорноморський флот РФ чекає політичного рішення керівництва країни

Чорноморський флот Росії готовий допомогти біженцям у горах Південної Осетії.

Як повідомив сьогодні Газеті.ру високопоставлений представник штабу флоту, командування Чорноморського флоту поки що не одержувало наказу головного штабу Військово-Морського флоту Росії про приведення сил флоту в підвищену бойову готовність у зв`язку із загостренням ситуації в зоні грузино-осетинського конфлікту.

«У разі прийняття політичного рішення керівництвом країни кораблі Чорноморського флоту готові вийти в море для забезпечення безпеки країни в регіоні Чорного моря, а також надання допомоги біженцям з Південної Осетії», - сказав він.

За словами представника ЧФ, в годинній готовності до виходу в морі постійно перебувають кораблі першої лінії, у тому числі й великі десантні кораблі, які можуть прийняти на борт біженців.

У першу чергу це стосується кораблів Новоросійської військово-морської бази, наголосив представник ЧФ.