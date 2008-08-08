У Цхінвалі загинули більше 10 російських військових, багато поранених

В результаті обстрілу Цхинвалі загинули більше 10 російських миротворців, близько 30 поранені. Про це повідомив начальник служби інформації і громадських зв`язків Сухопутних військ РФ полковник Ігор Конашенков.

Він також повідомив, що зараз біля штабу миротворців триває запеклий бій з використанням бронетехніки. За словами І.Конашенкова, грузинські танки практично впритул розстрілюють штаб і табір миротворців.