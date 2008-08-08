У Цхінвалі загинули більше 10 російських військових, багато поранених
16:52, 08 серпня 2008Політика
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Повідомляє командування Сухопутних військ
В результаті обстрілу Цхинвалі загинули більше 10 російських миротворців, близько 30 поранені. Про це повідомив начальник служби інформації і громадських зв`язків Сухопутних військ РФ полковник Ігор Конашенков.
Він також повідомив, що зараз біля штабу миротворців триває запеклий бій з використанням бронетехніки. За словами І.Конашенкова, грузинські танки практично впритул розстрілюють штаб і табір миротворців.
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