У Цхінвалі загинули більше 10 російських військових, багато поранених

16:52, 08 серпня 2008
Політика
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Повідомляє командування Сухопутних військ

В результаті обстрілу Цхинвалі загинули більше 10 російських миротворців, близько 30 поранені. Про це повідомив начальник служби інформації і громадських зв`язків Сухопутних військ РФ полковник Ігор Конашенков.

Він також повідомив, що зараз біля штабу миротворців триває запеклий бій з використанням бронетехніки. За словами І.Конашенкова, грузинські танки практично впритул розстрілюють штаб і табір миротворців.

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